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Roller Coaster Builder 2

Roller Coaster Builder 2

poki.com

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Roller Coaster Builder 2, kendi hız trenlerinizi oluşturduğunuz ve bunları başkalarıyla paylaştığınız bir oyundur! Roller Coaster Builder 2, Rabbit Mountain tarafından yaratıldı ve Roller Coaster Builder serisinin ikinci bölümüdür. Dünyanın geri kalanıyla paylaşmak için en havalı hız trenini yaratın! Döngüler, tirbuşonlar oluşturun veya kendi özel parkurunuzu yaratın. Hız treninizi dağların, büyük bir şehrin siluetinin veya Mısır piramitlerinin arasına inşa edin! Seviyenizi tamamlamak için vahşi yaşamı, yıkılabilir ortamları, dinozorları ve çok daha fazlasını ekleyin ve çevrimiçi hale getirin. Ve elbette ona binmeyi de unutmayın! Kontroller: Fare - Oluşturmak için tıklayın Yaratıcı hakkında: Roller Coaster Builder 2, Bulgaristan merkezli Rabbit Mountain tarafından oluşturulmuştur. Jurassic VR ve VR Abyss: Sharks Sea Worlds gibi oyunlar da dahil olmak üzere VR konusunda uzmanlaşıyorlar.

Web Sitesi: poki.com

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