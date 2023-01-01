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Aqua Thrills

Aqua Thrills

poki.com

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Aqua Thrills: Water Slide Park (aquathrills.io olarak da bilinir), Rabbit Mountain tarafından yaratılan heyecan verici bir tüp yarışı oyunudur. Dibe inen ilk kişi olmak için dolambaçlı su kaydıraklarından aşağı doğru yarışın! Öne geçmek için diğer yarışçılara karşı çarpışın. İlerledikçe yeni parkların ve kaydırakların kilidini açın! Parktaki en iyi yarışçı olmak için gerekenlere sahip misiniz? Aqua Thrills: Su Kaydırağı Parkı'nda kaymaya bir şans verin! Kontroller: Sol/sağ oklar - Sola/sağa git Space - Rakipleri parçala Yaratıcı hakkında: Aqua Thrills: Su Kaydırağı Parkı, Bulgaristan merkezli Rabbit Mountain tarafından yaratılmıştır.

Web Sitesi: poki.com

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