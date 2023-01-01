Car Drift Racers 2, drift yapmanın önemli olduğu yukarıdan aşağıya bir yarış oyunudur. Köşelerde drift yaptığınızdan ve rakiplerinizi geride bıraktığınızdan emin olun! Car Drift Racers 2'yi her seviyede birinci bitirebilecek misin? Kontroller: Sürüş - WASD ve ok tuşlarıFren - boşluk çubuğuYaratıcı hakkında: Car Drift Racers 2, Brainsoftware tarafından oluşturuldu. Poki'deki harika araç oyunlarıyla tanınıyorlar!

Web Sitesi: poki.com

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