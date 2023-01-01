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Car Drift Racers 2

Car Drift Racers 2

poki.com

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Car Drift Racers 2, drift yapmanın önemli olduğu yukarıdan aşağıya bir yarış oyunudur. Köşelerde drift yaptığınızdan ve rakiplerinizi geride bıraktığınızdan emin olun! Car Drift Racers 2'yi her seviyede birinci bitirebilecek misin? Kontroller: Sürüş - WASD ve ok tuşlarıFren - boşluk çubuğuYaratıcı hakkında: Car Drift Racers 2, Brainsoftware tarafından oluşturuldu. Poki'deki harika araç oyunlarıyla tanınıyorlar!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Car Drift Racers 2 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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