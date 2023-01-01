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Monster Truck Shadow Racer

Monster Truck Shadow Racer

poki.com

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Monster Truck Shadow Racer, sahnenin karanlığa büründüğü bir yarış oyunudur. Yarışı kazanmak için tüm engelleri ve rakipleri aşın. Tüm yakıt kutularını almayı ve ekstra puanlar için takla atmayı unutmayın! Oyunda 30'dan fazla seviye ve kilidini açacak dört yeni kamyon var. Zaten heyecan verici geliyor mu? Kamyon yarışları hakkında ne derler bilirsiniz: Parlaklık azaldıkça heyecan artar! (Bunu söylemiyorlar, biz uydurduk.) Hareket - W/S veya Ok tuşları Fren - Space Boost - Sola ShiftMonster Truck Shadow Racer, BrainSoftware tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarına göz atın Fortride: Open World, Car Drift Racers 2, Extreme Off Road Cars 3: Cargo, Just Park It 11 ve 2 Oyunculu Şehir Yarışı Poki'de!

Web Sitesi: poki.com

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