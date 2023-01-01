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Just Park It 11

Just Park It 11

poki.com

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Just Park It 11, klasik otopark serisinin on birinci oyunudur. Engellerle ve sıkışık trafikle dolu dar sokaklarda devasa bir kamyonu sürün. Kamyona çarpmadan trafiğin içinden geçin ve doğru noktaya park edin ve titizlikle tasarlanmış kaotik parkurları tamamlayın. Gerçek bir kamyon şoförü olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz? Sağlığınızı kaybetmeden aracınızı park edin. Fren - Boşluk tuşu Sürüş - Ok tuşlarıJust Park It 11, Brain Software tarafından oluşturulmuştur. Diğer oyunları Extreme Off Road Cars 3: Cargo on Poki'ye göz atın!

Web Sitesi: poki.com

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