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Just Park It 12

Just Park It 12

poki.com

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Just Park It 12, klasik otopark serisinin on ikinci oyunudur. Engellerle ve sıkışık trafikle dolu dar sokaklarda devasa bir kamyonu sürün. Kamyona çarpmadan trafiğin içinden geçin, doğru yere park edin ve gerçek hayattaki durumları andıran özenle tasarlanmış parkurları tamamlayın. Araç park etme konusunda en iyi olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz? Nasıl oynanır: Sağlığınızı kaybetmeden aracınızı park edin. Fren - Boşluk tuşu Tahrik - Ok tuşları Yaratıcı hakkında: Just Park It 12, Brain Software tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer oyunlarına göz atın: Fortride: Açık Dünya, Extreme Off Road Cars, Monster Truck Shadow Racer, 2 Oyunculu Şehir Yarışı, Extreme Off Road Cars 3: Cargo ve Just Park It 11.

Web Sitesi: poki.com

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