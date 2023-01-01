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Monster Truck Racing Arena

Monster Truck Racing Arena

poki.com

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Monster Truck Racing Arena, Brain Software tarafından geliştirilen bir 3D yarış oyunudur. Hissetmek. Bu oyunun sunduğu güçlü canavar kamyonlarla heyecan ve adrenalin damarlarınıza pompalanıyor. Yeni kamyonlar satın almak için para kazanırken pratik yapabileceğiniz ve kendinizi geliştirebileceğiniz 16 zorlu seviye vardır. Sür ve yönlendir - WASD veya Ok tuşlarıBoost - ShiftMonster Truck Racing Arena, Brain Software tarafından oluşturuldu. Poki'de başka heyecan verici yarış ve spor oyunları da var: Fortride: Açık Dünya, 2 Oyunculu Şehir Yarışı, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars ve Car Drift Racers 2.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Monster Truck Racing Arena ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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