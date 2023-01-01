3D Monster Truck: Skyroads'ta baş aşağı sürün ve dönün! Bu çılgın yarış oyunu, modlanmış bir arabayı, kum arabasını ve canavar kamyonu 360 derecelik parkurlarda yönlendirmenize olanak tanır. Gökyüzünde takla atıp yuvarlanmadan önce hız artışı için nitroyu yükseltin!

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