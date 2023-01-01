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Mad Cars Racing and Crash

Mad Cars Racing and Crash

poki.com

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Mad Cars Racing and Crash, 12 benzersiz yarış pistinde sürüş becerilerinizi kanıtlamanız gereken bir 3D araba simülasyon oyunudur. Yarışları başarıyla tamamlamak için botlara karşı yarışın ve yıldızları toplayın. Yeni araçların kilidini açmak için yıldızlarınızı kullanabilirsiniz. Yıldızlarınıza ek olarak, arabanızı oyun tarzınıza daha iyi uyacak şekilde özelleştirmek ve geliştirmek için harcayabileceğiniz para da kazanabilirsiniz. 35 araç, 60 yarış pisti, iki oyunculu mod, serbest sürüş alanı ve savaş alanı bulunmaktadır. Zırhlı bir araç, kamyon, itfaiye aracı, canavar kamyon, yarış arabaları, iş makinesi ve çok daha fazlasını kullanabilirsiniz. Hızlanmak için nitroyu etkinleştirmeyi ve yarışı kazanmak için ne gerekiyorsa yapmayı unutmayın! Şehirdeki en iyi sürücü olmak için gerekenlere sahip misiniz? Mad Cars Racing and Crash, AYN Games tarafından yaratıldı. Gerçekçi 3D yarış ve sürüş oyunları yapıyorlar. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Cyber ​​Cars Punk Racing

Web Sitesi: poki.com

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