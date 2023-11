Crazy Cars, ilginç parkurlarla, eğlenceli engellerle ve ödüllendirici zorluklarla dolu, canlı bir yerde geçen bir 3D araba oyunudur. Hızlı bir araba seçin ve heyecan verici rampalarda hızlanın, Egg Dağı'na tırmanın, yarış pistlerinde tam gaz ilerleyin, drag yarışlarında akrobasi gösterileri yapın ve katılabileceğiniz diğer birçok eğlenceli alanı ve aktiviteyi keşfedin. Arabanızı haritanın üzerinden fırlatın! Karşınıza çıkan her yıldızı, İngiliz anahtarını ve diğer koleksiyon parçalarını yeni ve parlak araçlarda harcamak için topladığınızdan emin olun. Sürebileceğiniz 17'den fazla benzersiz araba var! Oyun, bölünmüş ekran işleviyle arkadaşınıza karşı oynamanıza bile olanak tanır. Hız ihtiyacınızı Crazy Cars ile gidermeye hazır mısınız? Katılabileceğiniz ilginç aktiviteler bulmak için haritada gezinin. Yönlendir - WASD (Oyuncu 1) veya Ok tuşları (Oyuncu 2)Fren - Boşluk çubuğuDuraklat - ESCReset - RCrazy Cars No Press Studios tarafından yaratılmıştır. Poki'de diğer efsanevi oyunlarını da oynayın: Stickman Climb!, Stickman Climb 2, Bossy Toss ve Shape Rush. Poki'de masaüstü ve mobil cihazlarınızı kullanarak Crazy Cars oynayabilirsiniz. Evde veya hareket halindeyken oynayın! Crazy Cars'ı Poki'ye ücretsiz olarak yüklemeden veya indirmeden oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Crazy Cars ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.