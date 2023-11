Real Cars in City, çeşitli benzersiz yarış pistlerinde sürüş becerilerinizi kanıtlamanız gereken bir 3D simülasyon oyunudur. Yapay zekaya veya arkadaşlarınıza karşı yarışın ve yarışları başarıyla tamamlayarak yıldızları toplayın. Harika yeni arabaların kilidini açmak için yıldızlarınızı kullanabilirsiniz. Yıldızlarınıza ek olarak, arabanızı oyun tarzınıza daha iyi uyacak şekilde özelleştirmek ve geliştirmek için harcayabileceğiniz para da kazanabilirsiniz. Pek çok etkileyici araç, iki oyunculu mod, serbest sürüş alanı ve hatta Hot Pursuit'in olduğu bir savaş alanı var. Para biriktirip hayalinizdeki arabayı satın almak için yan görevleri tamamladığınızdan emin olun! Şehirdeki en iyi sürücü olmak için gerekenlere sahip misiniz? Real Cars in City, AYN Games tarafından yaratıldı. Gerçekçi 3D yarış ve sürüş oyunları yapıyorlar. Poki'deki diğer oyunlarını da oynayın: Cyber ​​Cars Punk RacingReal Cars in City'yi Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Real Cars in City şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

