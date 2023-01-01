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3D Car Simulator

3D Car Simulator

poki.com

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3D Car Simulator, dünyanın her yerinde modifiye edilmiş araçları en yüksek hızda sürdüğünüz bir yarış oyunudur! 3D Car Simulator'da bir ralli arabasını, egzotik polis aracını veya güçlü arabayı yönlendirebilirsiniz. Yüksek hızlı dört tekerlekli araçlar birbirlerinden farklı görünür ve yol tutuş gösterir. Seyir halindeyken güzel manzaralar için kamera açısını değiştirin! Yüksek hızlı bir motosiklete biniyormuş gibi hissetmek için birinci şahıs bakış açısını deneyin. Oyunu arkadaşlarınızla paylaşın ve birlikte oynayın! 3D Araba Simülatörü, Faramel Games tarafından Ekim 2016'da oluşturuldu! Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: 3D Moto Simulator 2, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope ve Top Speed ​​3D

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