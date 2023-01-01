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3D Moto Simulator 2

3D Moto Simulator 2

poki.com

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3D Moto Simulator 2, motosikleti en yüksek hızda sürdüğünüz bir yarış oyunudur! 3D Moto Simulator 2'de bir sokak yarışçısını, motokros bisikletini veya polis motosikletini yönlendirebilirsiniz. Yüksek hızlı bir motosiklete biniyormuş gibi hissetmek için birinci şahıs bakış açısını deneyin. Diğer sürücüleri etkilemek için tekerleğe binin ve tavşan zıplayın! Çapraz bisikletler, deneme bisikletleri ve hatta güçlü bir polis bisikleti de dahil olmak üzere yeni ve parlak bisikletler mevcut! Üç farklı güzel yerden birini seçin: dağlık bir çölde bulunan bir şehir, genişleyen bir şehir kompleksi ve çorak bir çorak arazi. Oyunu arkadaşlarınızla paylaşın ve birlikte oynayın! 3D Moto Simulator 2, Faramel Games tarafından Ekim 2016'da oluşturuldu! Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: 3D Car Simulator, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope ve Top Speed ​​3D

Web Sitesi: poki.com

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