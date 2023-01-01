GP Moto Racing bir motor yarışı oyunudur. Normal yarışlarda diğer 2 rakiple yüzleşin veya zamanlı saldırı modunu deneyin. Sürüş - ok tuşlarıFren - boşluk çubuğu Crtl - güçlendirme Kamerayı değiştir - C GP Moto Racing, Brainsoftware tarafından oluşturuldu. Platformumuzdaki Parking Fury 3D: Night Thief, Parking Fury 3D: Bounty Hunter ve eski tip Parking Fury 3D'nin yanı sıra Highway Bike Simulator'u da içeren Parking Fury Serisi gibi diğer birçok araba oyunuyla da tanınırlar.

Web Sitesi: poki.com

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