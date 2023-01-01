Dubai Police Parking 2'de Dubai'nin lamborghini polis arabalarını kullanıyorsunuz. Amacınız arabanızı mümkün olduğu kadar hızlı ama elbette araca zarar vermeden olay mahalline park etmektir. Lamborghini'ye zarar vermek yazık olur değil mi? Ok tuşlarını kullanarak dolaşın. Dubai Police Parking 2, Brainsoftware tarafından yaratılmıştır. Parking Fury 3D: Night Thief, Parking Fury 3D: Bounty Hunter ve eski tip Parking Fury 3D'nin yanı sıra Highway Bike Simulator ve 18 Wheeler Cargo'yu içeren Parking Fury 3D serisi gibi araba oyunları ve kamyon oyunlarıyla tanınırlar. Simülatör.

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