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18 Wheeler Cargo Simulator

18 Wheeler Cargo Simulator

poki.com

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18-Wheeler Cargo Simulator, amacınızın yükü varış noktasına teslim etmek olduğu bir kamyon oyunudur. Bu hedefe giden yol her zaman kolay değildir ve çoğu zaman dar virajlardan ve zorlu yokuşlardan geçer. En iyi kamyon ustası olmak için tüm seviyeleri tamamlayın! Sürüş - Ok tuşları Bu oyunu Brain yazılımı yarattı. Platformumuzdaki Parking Fury Serisi gibi diğer birçok araba oyunuyla da tanınırlar.

Web Sitesi: poki.com

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