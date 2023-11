Fortride: Open World, özgürce dolaşabileceğiniz ve önünüze yollar ve rampalar inşa edebileceğiniz bir araba oyunudur. Dünyada keşfedilecek ve inşa edilecek çok şey var. Kullanabileceğiniz diğer araçlara göz atmayı unutmayın! Bir rampa inşa edin ve havadayken harika numaralar yapın! Kontroller: Hareket - ok tuşları Güçlendirme - boşluk Arabayı değiştir - L kaydırma + ok tuşları Yollar inşa et - Yol türünü seçmek için Q + WASD + inşa edilecek alan Yaratıcı hakkında: Fortride: Open World, Brainsoftware tarafından oluşturuldu. Park It, Parking Fury, Off-Road Cargo ve diğer seriler gibi araç oyunlarıyla tanınırlar!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fortride: Open World ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.