Cartoon Racers: North Pole, Brain Software tarafından oluşturulan bir 3D araba yarışı oyunudur. Araba kullanmayı sevseler de sevmeseler de herkesi etkileyecek çarpıcı grafiklere sahip Cartoon Racers, gerçekçi yarışların en eğlenceli unsurlarını abartılı, kış temalı arenalarla birleştiriyor. Renkli arabaların ve buzlu yolların hayranıysanız bu oyun tam size göre. Sanal bir karlı tepeden aşağı sürüş heyecanının tadını çıkarmaya hazır mısınız? Gaz - Yukarı ok tuşuYönlendirme - Sol ve Sağ ok tuşlarıGeri - Aşağı ok tuşuSıfırlama - HCartoon Racers: Kuzey Kutbu, Brain Software tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars 3: Cargo, Monster Truck Shadow Racer, Just Park It 12 ve 2 Oyunculu Şehir Yarışı

