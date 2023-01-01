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18 Wheeler Cargo Simulator 2

18 Wheeler Cargo Simulator 2

poki.com

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18 Wheeler Cargo Simulator 2, Brain Software tarafından oluşturulan bir 3D kargo teslimat oyunudur. Her zaman ülkenin her yerine çeşitli ürünler teslim ederek para kazanmak ve kazandığınız parayla kamyonunuzu yükseltmek mi istediniz? Bu oyunda, gönderileri kutulara ve kamyona zarar vermeden doğru hedefe teslim edip boşaltmaktan sorumlu bir kamyon şoförüsünüz. Devam edin ve her seviyeyi tamamlayın ve puanlarınızı arkadaşlarınızla karşılaştırın. Sürüş - WASD veya Ok tuşlarıFren - Boşluk çubuğuGeçiş Kamerası - C18 Wheeler Cargo Simulator 2, Brain Software tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer araba oyunlarını oynayın: Fortride: Açık Dünya, 2 Oyunculu Şehir Yarışı 2, 2 Oyunculu Şehir Yarışı, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars ve Car Drift Racers 2

Web Sitesi: poki.com

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