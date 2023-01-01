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2 Player City Racing

2 Player City Racing

poki.com

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2 Oyunculu Şehir Yarışı, şehri dilediğinizce dolaşabileceğiniz bir araba yarışı simülatörü oyunudur. Tek oyunculu modda tek başınıza oynayabilirsiniz ancak iki oyunculu modu seçerseniz arkadaşlarınızla birlikte sürüş keyfini de çıkarabilirsiniz. Şehirde yüksek hızlarda sürüş yapma fikri sizi heyecanlandırıyorsa, 2 Oyunculu Şehir Yarışı'nda bu duyguyu canlandırın! Bitiş çizgisine kadar tüm rakiplerinizi yenebilir ve tozlarınızı yemelerini izleyebilir misiniz? İleri - W veya Yukarı ok tuşu Geri - S veya Aşağı ok tuşu Yön değiştirme - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları2 Player City Racing, Brain tarafından yaratılmıştır Yazılım. Poki'de diğer oyunları Just Park It 11 ve Extreme Off Road Cars 3: Cargo'ya göz atın!

Web Sitesi: poki.com

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