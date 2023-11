2 Oyunculu Şehir 2 Yarışı, Brain Software tarafından oluşturulan bir 3D araba yarışı oyunudur. Büyük ölçüde ıssız şehrin sokaklarında diğer yarışçılara karşı yarışın. Büyüleyici bir spor araba veya devasa bir çöp kamyonu gibi yeni havalı araçlar satın almak için yolda para toplayın ve yarış üstüne yarış kazanmaya çalışın. Şehirde yüksek hızlarda sürüş yapma fikri sizi heyecanlandırıyorsa, 2 Oyunculu Şehir Yarışı'nda bu duyguyu canlandırın! Tüm rakiplerinizi bitiş çizgisine kadar yenebilir ve tozlarınızı yemelerini izleyebilir misiniz? Sürüş - Ok tuşlarıÖzel - Boşluk çubuğuSıfırla - RDrive - ESDF tuşlarıÖzel - Sola kaydırmaSıfırla - M2 Player City Racing 2, Brain Software tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer gündelik oyunlarını oynayın: Fortride: Açık Dünya, 2 Oyunculu Şehir Yarışı, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars ve Car Drift Racers 2

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 2 Player City Racing 2 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.