Burnout Extreme Drift 2, Brain Software tarafından oluşturulan bir 3D araba yarışı oyunudur. Farklı konumlardaki çeşitli parkurlarda son hız gitmenin ve drift yapmanın heyecanını yaşayın. Bu oyundaki yarışmalar para kazanmanıza yardımcı olacak, daha sonra bu parayı daha yeni ve daha iyi arabalar satın almak için harcayabilirsiniz. Zorlu parkurlarda ustalaşmak ve dünyanın sürüklenen şampiyonu olmak için çok çalışın. Burnout Extreme Drift 2 ile hız ihtiyacınız karşılanacak.Drive - WASD veya Ok tuşlarıFren - Boşluk çubuğuBurnout Extreme Drift 2, Brain Software tarafından oluşturulmuştur. Diğer araba oyunlarını Poki'de oynayın: 18 Wheeler Cargo Simulator 2, Fortride: Açık Dünya, 2 Oyunculu Şehir Yarışı 2, 2 Oyunculu Şehir Yarışı, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars ve Car Drift Racers 2

Web Sitesi: poki.com

