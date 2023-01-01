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City Car Driving: Stunt Master

City Car Driving: Stunt Master

poki.com

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Şehir Arabası Sürüş Simülatörü: Stunt Master, BoneCracker Games tarafından oluşturulan bir araba oyunudur. Bu oyun sizi büyük bir şehirde kullanabileceğiniz oldukça muhteşem arabaların içine sokuyor. Trafikten kaçının, polislerden kaçının ve akrobasi hareketleri yapın; bu oyunun nihai amacı budur. Şehrin her yerinde tonlarca büyük atlama, döngü ve sürüklenecek tonlarca yer var. Tamamladığınız her numara veya drift, puan ölçerinizi artırır. Bu puanlarla yeni, daha iyi ve daha hızlı arabaların kilidini açabilirsiniz. Gösteri yapmak istemiyorsanız şehirde araba sürmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu, beklediğiniz gerçekçi araba sürüş oyunudur. Araç Kontrolü: WASD veya Ok TuşlarıEl Freni: Boşluk Çubuğu Dönüş Sinyalleri: Q (sol) veya E (sağ) Farlar: LArabayı Başlat veya Durdur: INitrous Boost: FKamera Görünümünü Değiştir : CPause: EscapeCity Araba Sürme: Stunt Master, BoneCracker Games tarafından yaratılmıştır. Diğer araba yarışı oyunlarını Poki'de oynayın: burnout-drift, Burnout Drift: Hilltop, Burnout Drift: Seaport Max ve Toy Car Simulator

Web Sitesi: poki.com

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