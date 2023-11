Raccoon Adventure Simulator 3D, CyberGoldFinch'in bir sonraki oyunudur. Bu sefer bir rakun gibi giyiniyorsunuz ve hayatta kalmak için şehri yağmalıyorsunuz. Puan kazanmak ve şehirdeki en havalı rakun olmak için oyundaki her türlü farklı görevi tamamlayın. Hatta belki "The Coon"a bile evrimleşebilirsiniz..... Hareket - W/A/S/D Etrafınıza bakın - İmleç Eylemi - LMBCyberGoldFinch bu oyunu ve daha birçok hayvan simülatörü oyununu yarattı. Ayrıca At Simülatörü, Köpek Simülatörü ve Kaplan Simülatörünü de deneyebilirsiniz. Okçulukla daha çok ilgileniyorsanız Archer Master'ı deneyin.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Raccoon Adventure: City Simulator 3D ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.