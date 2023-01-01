Vahşi doğada bir tilki gibi yaşayın! Eşsiz kürkü ve büyülü ışıltısı olan akıllı bir hayvan yaratabilirsiniz. Sağlık için et yiyin ve ailenizi besleyerek onları güçlendirin. Fox Simulator 3D'de Ahşap Gövde, Koşucu ve Avcı yükseltmeleri var!

Web Sitesi: poki.com

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