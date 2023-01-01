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Foggy Fox

Foggy Fox

poki.com

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Foggy Fox, ganimet toplamak ve düşmanlarla savaşmak için maceraya atılan bir tilkiyi kontrol ettiğiniz 3 boyutlu bir aksiyon rol yapma oyunudur. Bu hack-and-slash yolculuğunda, büyülü parşömenler ve büyülerin gerçek olduğu kadar tehlikeli canavarların da olduğu büyülü bir krallığı keşfedeceksiniz. Portallar aracılığıyla farklı dünyaları keşfedin, ancak bunu yapabilmek için portalın gücünün kilidini açacak bir anahtar almanız gerekir. Yani oyunda gördüğünüz her düşmana saldırın ve onları yağmalayın. Büyülü portal anahtarlarını, yeni silahları, daha iyi zırhları, rünleri ve çok daha fazlasını bırakacaksınız. Ayrıca yol boyunca size yardımcı olabilecek ilginç NPC'lerle de tanışacaksınız. Bu sisli topraklarda hayatta kalmak için gereken kurnazlığa sahip misiniz? Hareket - WASD veya Ok tuşlarıSaldırı - CTRL, X veya LInteract - E veya BDodge - Space, C veya KPause - ESCFoggy Fox, Dragosha tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Foggy Fox'u Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Foggy Fox, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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