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Senya and Oscar 2

Senya and Oscar 2

poki.com

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Senya & Oscar 2, Dennatolich tarafından yaratılan boş bir macera oyunudur. Cesur bir şövalyenin ve sevimli, büyülü bir kedinin, tehlikeli ve büyülü yaratıklarla dolu bir krallıkta karşılaştıkları tüm canavarları yok etmesine yardım edin. Ganimetleri ve hazineleri kurtarın ve daha sonra bunları kahramanlarınızı güçlendirmek için harcayın. Yeni eşyaların, becerilerin ve hatta yeni bir cephaneliğin kilidini açabilirsiniz! Devam edin ve herkese bu krallıktaki en güçlü ikili olduğunuzu gösterin! Beceriyi kullanın - Ekranda gösterilen beceri simgesine dokunun veya tıklayın Senya ve Oscar 2, Dennatolich tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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