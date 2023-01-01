Monster Duo, iki özdeş taşı üç veya daha az düz çizgiyle birleştirdiğiniz bir bulmaca oyunudur. Konsept olarak Onet oyunlarına benzeyen bu mahjong deneyimi muhteşem bir grafik arayüze, ışıltılar gibi harika efektlere, sevimli canavarlara ve en önemlisi sonsuz eğlenceye sahip! Aşamalarını geçerken mistik bir ormanı keşfedin ve canlandırın. Bu aşamalar, aslında Kutsal Ağaçların sihirli ruhları olan minik canavarlar gibi çeşitli zorluklar ve sürprizlerden oluşuyor! Mistik ormanı canlandırmak için tüm köleleri açın! Bir seviyede tek yapmanız gereken iki özdeş taşı bulmak ve aralarında hiçbir şey yoksa bunları eşleştirmektir. Oyunda blok kalmayıncaya kadar durulayın ve tekrarlayın. Devam edin ve bu gizemli ormanı kurtarın! Blokları eşleştirin - Seçmek için bir bloğa dokunun, ardından eşleştirmek için başka bir bloğa dokunun Monster Duo, PotatoJam tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer beceri oyunlarını oynayın: Numbers, Bring me Cakes, Onet Master, Onet Paradise ve Solitaire Klondike 2.0Monster Duo'yu Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Monster Duo bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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