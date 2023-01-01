Numbers, birbirleriyle etkileşime girebilecek blokları patlattığınız bir bulmaca oyunudur. Çeşitli rakamlarla dolu boş bir sayfa elde edersiniz ve bunları eşleştirip patlatmak sizin işinizdir! Bunun için iki özdeş sayıyı veya toplamı 10 olan iki sayıyı seçin. Bunu dikey komşu bloklarla, yatay komşu bloklarla ve aralarında başka sayı yoksa yapabilirsiniz. Toplam 10 ise veya sayılar aynıysa, bir satırın sonundaki ve başka bir satırın başındaki çiftleri de açabilirsiniz. Ek olarak, kurallara uymaları halinde bulmacanın ilk ve son sayısını eşleştirebilirsiniz. Eşleştirme oyunlarını veya sudoku'yu seviyorsanız, Numbers'ı seveceksiniz! Blokları eşleştirin - Seçmek için bir bloğa dokunun, ardından eşleştirmek için başka bir bloğa dokunun Numbers, Potato Jam tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer bulmaca oyunlarını oynayın: Monster Duo, Onet Master ve Onet Paradise, Bring me Cakes, Solitaire Klondike 2.0Poki'de Numbers'ı ücretsiz oynayabilirsiniz. Numbers'ı bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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