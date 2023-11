Mahjoctopus, mahjong'un eğlenceli kısımlarını ve solitaire gibi klasik kart oyunlarını birleştiren bir bulmaca oyunudur. Bu su altı temalı muhteşem bulmaca deneyiminde, parçaları artan veya azalan düzende sıralayacaksınız. Ekranınızın altındaki kutucuktaki sayıyı kontrol edin ve ondan önce veya sonra gelen bir sayıya rastlayana kadar desteden yeni bir kart seçin. Doğru bir karoya dokunmak onu oyun panelinin altına taşıyacaktır. Eşleştirilebilecek bir numaranız yoksa desteden daha fazla kart alın. Eğer takılıp kalırsanız, geri alma güçlendirmesini kullanmaktan veya bir karo almaktan çekinmeyin. Sürprizlerini almak için ara sıra ortaya çıkan gizemli deniz canlılarına dokunmayı unutmayın! Ekranınızın altındaki kutucuktaki sayıyı kontrol edin ve bir sayı bulana kadar desteden yeni bir kart seçin. bu ondan önce veya sonra gider. Bir kareyi uygun yere taşımak için üzerine dokunabilirsiniz. Mahjoctopus, Adgard tarafından yaratılmıştır. Poki'de bağımlılık yaratan diğer oyunları oynayın: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng ve Merge to Million. Mahjoctopus'u Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Mahjoctopus bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

