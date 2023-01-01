MadZOOng, Adgard tarafından oluşturulan bir eşleştirme bulmaca oyunudur. MadZOOng'da aynı hayvan simgelerini eşleştirmeli ve tüm seviyeleri geçmeye çalışmalısınız. Hayvan simgesi olan bir döşeme seçin ve onu başka bir döşemeye taşımak için tekrar tıklayın. Aynı hayvanlardan ikisi birbirine dokunursa puan kazanırsınız ve bitişikteki kasaları yok edersiniz. Maksimum puan için sağdaki süre dolmadan seviyeyi bitirmeye çalışın. Devam edin ve bu heyecan verici bulmaca oyununu oynayın! Hiçbir engel olmadan bağlanabilen iki özdeş döşemeyi bulun. MadZOOng, Adgard tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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