King of Mahjong, klasik Mahjong deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşıyan bir bulmaca oyunudur. Amacınız üç veya daha az düz çizgi kullanarak iki özdeş taşı birbirine bağlamaktır. Bu sefer kelebekler, mücevherler, meyveler ve sevimli hayvanlar dahil çok çeşitli güzel karolarla yükseltilmiş bir Mahjong macerasının tadını çıkaracaksınız! Ancak hepsi bu kadar değil; bu oyun, bulmaca çözme becerilerinizi test etmek için birden fazla zorlu mod sunuyor. Sonsuz oyun için Maraton modunun kilidini açın, PVP modunda başkalarıyla yarışın veya Takvim modunda her gün yeni bir şeyin tadını çıkarın! Yüksek bir puan elde etmek için, daha fazla yıldız kazanmak üzere birbirinden uzak olan taşları eşleştirmeyi deneyin. King of Mahjong'da iyi eğlenceler!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, King of Mahjong ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.