Mahjong Cards

Mahjong Kartları, Indiesoft tarafından oluşturulan bir masa oyunudur. Mahjong Kartı, geleneksel mahjong taşları yerine bir deste kart sunarak benzersiz bir mahjong deneyimi sunuyor. Amacınız aynı oyun kartlarından ikisini birleştirmek ve kart destesinin tamamını çıkarmaya çalışmaktır. Yalnızca diğer fayanslarla kaplanmayan veya en az bir tarafı boş olan serbest fayansları kaldırabileceğinize dikkat edin. Takılırsanız oyun sayfasının alt kısmındaki karıştırma seçeneğini kullanabilirsiniz. Devam edin ve Mahjong Kartlarını kontrol edin: Deste kartı döşemeleri artık moda! İki özdeş mahjong kartını art arda tıklayarak veya dokunarak eşleştirin. Mahjong Kartları Indiesoft tarafından yaratılmıştır. Muhteşem Puffy Cat'i yarattılar. Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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