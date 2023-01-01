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Solitaire

Solitaire

poki.com

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Solitaire, Infinity Games tarafından oluşturulan bir kart oyunudur. Bu oyunda amacınız destedeki kartları artan veya azalan sırada istiflemektir. Her zaman zıt renkle takip ettiğinizden emin olun! Takılıp kaldığınızda yardım almak için ampule ve diğer ipucu simgelerine tıklayın. Hatta kartları ücretsiz olarak yeniden karıştırabilirsiniz! Devam edin ve bu rahatlatıcı Solitaire deneyimini masaüstü bilgisayarınızda ve mobil cihazınızda Poki'de oynayın! Oynamak istediğiniz kartı seçmek için farenizi veya izleme dörtgeninizi kullanın. Solitaire, Infinity Games tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Infinity Loop, Infinity Loop: Hex, Merge Shapes, Shapes, Energy, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

Web Sitesi: poki.com

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