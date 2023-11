Sudoku, numaralı sudoku bloklarını çeşitli satır ve sütunlara yerleştirdiğiniz bir bulmaca oyunudur. Size bazı sayıların önceden doldurulmuş olduğu 9x9'luk bir tablo verilir. Kalan kareleri 1'den 9'a kadar herhangi bir sayıyla doldurun. Bulmaca içindeki her satır, her sütun ve her 3x3 kare, 1'den 9'a kadar sayıları içerdiğinde ve her sayı yalnızca bir kez göründüğünde bulmaca tamamlanır. Eksik sayıları bulmak için kesişen satırları ve sütunları analiz edin ve sudoku bulmacasını tamamlamak için bunları seriye yerleştirin. Bu oyunda çeşitli zorluk seviyeleri vardır, bu yüzden ruh halinize uygun olanı seçin ve bu tatmin edici bulmaca deneyiminin tadını çıkarın! Bir parçayı seçmek için parmağınızı veya farenin sol düğmesini kullanın. Bir sayıyı doldurmak için sayısal tuşlarınızı veya oyun içi paneli kullanabilirsiniz. Her boşluk için uygun rakamları bulmanız gerekir. Her satır, sütun ve bölüm her bir rakamdan birini içermelidir. Takılırsanız ipucu kullanın! Sudoku, Portekiz merkezli bir oyun geliştirme ekibi olan InfinityGames tarafından yaratıldı. Diğer bulmaca oyunlarını Poki'de oynayın: Infinity Loop: Hex, Spider Solitaire, Energy, Infinity Loop, Merge Shapes, Shapes, Sudoblocks, Solitaire ve Wood Blocks 3DSudoku'yu Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Sudoku bilgisayarınızda ve cep telefonunuzda oynanabilir telefonlar ve tabletler gibi cihazlar.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sudoku ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.