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Merge Shapes

Merge Shapes

poki.com

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Merge Shapes, Infinity Games tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Aynı şekilleri kaydırıp birleştirerek beyninizi eğitirken rahatlayın. Şekilleri dört yönden herhangi birine kaydırmak için kaydırın veya klavye tuşlarını kullanın. Nokta sayısı, şekli ve rengi aynı olan blokları eşleştirirseniz bunları sonsuza ulaşana kadar birleştirebilirsiniz. 3 veya daha fazla parçayı eşleştirdikçe Kombo Kırıcıyı yükleyeceksiniz. Tamamen yüklendiğinde 2 bloğunuzu yükseltebilirsiniz. Bazı blokları yok etmek için Çekiç'i kullanın veya herhangi bir noktayla birleşecek bir parça elde etmek için Çift Gökkuşağı'nı uygulayın. Sıkışırsanız ikinci bir şans için karıştırma işlevini de kullanabilirsiniz. Devam edin ve sonsuza kadar birleştirmeye başlayın! Şekilleri dört yönden herhangi birine kaydırmak için kaydırın veya klavye tuşlarını kullanın. Birleştirme - WASD veya Ok tuşları Birleştirme Şekilleri, Infinity Games tarafından oluşturuldu. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Infinity Loop, Infinity Loop: Hex, Energy, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

Web Sitesi: poki.com

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