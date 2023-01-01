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Infinity Loop: Hex

Infinity Loop: Hex

poki.com

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Infinity Loop: Hex, ekranınızdaki tüm şekilleri ve çizgileri döndürerek döngüsel desenler oluşturduğunuz bir düşünme oyunudur. Altıgen bir tahta üzerinde titizlikle tasarlanmış renkli ve rahatlatıcı bulmacalardan oluşan geniş bir koleksiyona sahip olabilirsiniz. Bir şekli döndürmek için parmağınızı kullanarak dokunmanız veya farenizle tıklamanız yeterlidir. Kapalı şekiller oluşturmak için diğer tüm çizgilerle aynısını yapın. Bir zamanlayıcı veya başka herhangi bir baskı yoktur. Infinity Loop: Hex, parçaları kendi hızınızda bir araya getirmenize olanak tanır. Oyun, tüm parçaları bir araya getirdiğinizde nihai sonucun hızlı bir fotoğrafını çekmenize bile olanak tanır. Bu temiz ve basit bulmaca deneyimi, yeni bir şekilde döngüler oluşturmanıza olanak tanır ve ayrıca odak ve dikkat seviyelerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Döngü desenleri oluşturmak için her bir parçayı döndürmek için farenin sol düğmesini veya parmağınızı kullanın. Sonsuz Döngü: Hex oluşturuldu Portekiz merkezli bir oyun geliştirme ekibi olan InfinityGames tarafından. Diğer bulmaca oyunlarını Poki'de oynayın: Spider Solitaire, Energy, Infinity Loop, Merge Shapes, Shapes, Sudoblocks, Solitaire ve Wood Blocks 3D

Web Sitesi: poki.com

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