Shape Fold Nature, her parçanın birbirine bağlı olduğu ve fiziksel olarak birbiriyle etkileşime girdiği bir bulmaca oyunudur. Kontroller, nesnenin tamamını ortaya çıkarmak için şekilleri olması gereken yere sürüklemekle ilgilidir. Mükemmel noktalarını bulmak için fare imlecinizi veya parmağınızı kullanarak bulmaca parçalarını tek tek hareket ettirin. Bu oyundaki bulmacaları tamamladığınızda muhteşem, doğa temalı görüntülere hayran kalacaksınız. Shape Fold Nature, birçok tuhaf ve ilginç bulmacayı ortaya çıkaran klasik yapboz türünün benzersiz bir versiyonudur. Devam edin ve beyninize rahatlatıcı bir egzersiz yaptırırken doğanın sakinleştirici görüntülerinin keyfini çıkarın. Yapboz parçalarını birleştirmek için fare imlecinizi veya parmağınızı sürükleyin. Shape Fold Nature, Litvanya merkezli bir oyun geliştirici ekibi olan Bikas tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer düşünme oyunlarını oynayın: Shape Fold ve Adventure Drivers

Web Sitesi: poki.com

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