İki kere! Avix Games tarafından oluşturulan bir simge eşleştirme bulmaca oyunudur. Çarpıcı görseller ve tatmin edici animasyonlarla Twice! eşleşen bulmaca türüne farklı bir bakış açısı sunuyor. Hayvanlardan meyvelere ve günlük nesnelere kadar hayran kalacağınız çok sayıda şık grafiği keşfedebilirsiniz. Çevikliğinize göre puan alacağınız için, zamanlayıcı dolmadan ondan kurtulmak için kopya simgesine tıklayın. Yalnızca bir kez yaşarsınız, ancak İki Kez oynayabilirsiniz! istediğiniz kadar. Kapatmak için parmağınızla veya farenin sol tuşuyla kopyalanan simgeye dokunun.İki kez! Avix Games tarafından yaratıldı. Diğer oyunlarını Poki'de Photo Puzzle: Slide Edition, Photo Puzzle: Swap Edition ve Photo Puzzle: Jigsaw Edition'ı oynayın!

Web Sitesi: poki.com

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