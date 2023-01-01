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Turn Right

Turn Right

poki.com

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Turn Right, Avix Games tarafından oluşturulan bir atari araba oyunudur. Birçok arabadan birinin kontrolünü elinize alın ve oval şekilli bir yarış pistinde mümkün olduğunca çok tur tamamlamaya çalışın. Bu oyunda yalnızca sağa dönebiliyorsunuz ve sola dönerek arabanın konumunu tekrar değiştiremiyorsunuz, bu nedenle driftinizin hassasiyetine dikkat etmeniz gerekiyor. İnternetteki en iyi minimalist araba oyununa hazır mısınız? Arabayı kontrol edin ve yalnızca sağa dönerek mümkün olduğunca çok tur tamamlayın. Arabayı çarpmaktan kaçının! Sağa Dönün - (Basılı tutun) Dokunun, Sol fare tıklaması veya Boşluk çubuğu Sağa Dönün, Avix Games tarafından oluşturulmuştur. Diğer gündelik oyunlarını Poki'de oynayın: Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween, Exceptions, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Stone Age Architect ve Twice!

Web Sitesi: poki.com

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