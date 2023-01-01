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Jigsaw Photo Puzzle: Summer

Jigsaw Photo Puzzle: Summer

poki.com

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Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Avix Games tarafından oluşturulan bir yapboz oyunudur. Yazla ilgili çarpıcı, sıcak bir görüntüyü ortaya çıkarmak için yapboz parçalarını sürükleyin ve doğru noktaya yerleştirin. Tüm parçaları doğru yerde toplarsan bölümü tamamlarsın! Aralarından seçim yapabileceğiniz 3 zorluk seviyesi vardır: kolay, normal ve zor; her biri bulmacanın daha fazla parçasını ekler. Bu rahatlatıcı bulmaca deneyimini oynamak, yaz zamanınızı geçirmenin mükemmel yoludur! Seçilen bir parçayı taşımak için tıklayın veya sürükleyin. Görüntüyü ortaya çıkarmak ve seviyeyi tamamlamak için tüm parçaları yerleştirin. Jigsaw Fotoğraf Yapboz: Yaz, Avix Games tarafından yaratıldı. Diğer düşünme oyunlarını Poki'de oynayın: Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition ve Photo Puzzle: Slide Edition

Web Sitesi: poki.com

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