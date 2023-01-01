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The Walking Merge

The Walking Merge

poki.com

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The Walking Merge, zombi kıyametinden sağ kurtulanlardan oluşan bir orduya liderlik ettiğiniz ve komuta ettiğiniz boş bir birleştirme oyunudur. Siz ve ekibiniz canavarların istila ettiği ölümcül bir sokakta mahsur kaldınız ve hayatta kalmak için hızla daha fazla birim üretmelisiniz. Tüm zombileri yok etmek için aynı birimlerden ikisini birleştirerek daha güçlü bir birim oluşturun. Zombi sürüsü sürekli ilerledikçe ordunuzun sayısını dengelediğinizden emin olun. Aceleniz varsa birimleri daha hızlı oluşturmak için tekrar tekrar dokunun! En güçlü grubu oluşturabilir misin? Grubunuz bu kıyamet strateji oyununda ne kadar dayanabilir? Devam edin ve herkese ne kadar harika bir lider olduğunuzu gösterin! Daha güçlü bir birim oluşturmak için farenizi veya parmağınızı kullanarak aynı birimlerden ikisini sürükleyip bırakın. Zombi sürüsü sürekli ilerledikçe ordunuzun sayısını dengelediğinizden emin olun. Birimleri daha hızlı oluşturmak ve birleştirmeye devam etmek için tekrar tekrar dokunun! Yürüyen Birleştirme, Avix Games tarafından yaratılmıştır. Diğer eğlenceli oyunlarını Poki'de oynayın: Jigsaw Photo Puzzle: Winter, Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition ve Photo Puzzle: Slide Edition

Web Sitesi: poki.com

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