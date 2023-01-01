WebCatalog
Merge Arena

Merge Arena

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Merge Arena çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Merge Arena, ordunuzu sürekli geliştirirken bölgenizi çeşitli düşman türlerinden korumayı amaçlayan bir 3D kule savunma oyunudur. Oyun, aynı birimlerin tek ve daha güçlü bir birimde birleştirilmesine olanak tanıyan bir birleştirme sistemiyle çalışır. Birimlerinizi birleştirin ve geliştirin, böylece güzel krallığınıza saldırmaya gelen kötü canavarlara saldırabilirler! Aşağıdaki sarı düğme yeni bir dövüş başlatacak. Her dövüşten önce sağ alttaki iki düğmeyi kullanarak mevcut birimleri ve yuvaları genişlettiğinizden emin olun. Büyücülerden, okçulardan ve devasa şövalyelerden yardım çağırın! Savaşlar size deneyim ve altın kazandıracak, ancak hazineniz de kendi başına bir miktar para üretecektir. Gücünüzü artırmak ve tüm vatandaşlarınızı zarardan korumak için kazancınızı dikkatli bir şekilde harcayın. Kazandığınız anahtarları gerçek oyunculara karşı çok oyunculu maçlar yapmak için de kullanabilirsiniz! Merge Arena'yı arkadaşlarınızla paylaşın ve kimin en güçlü kaleyi inşa edip onu en uzun süre tutabileceğini öğrenin! Aynı birimleri daha güçlü bir birimde birleştirmek için sürükleyip bırakın. Sayfanın altındaki buton yeni bir mücadele başlatacaktır. Sağ alttaki iki düğmeyi kullanarak mevcut birimleri ve yuvaları genişlettiğinizden emin olun. Merge Arena, EasyCats tarafından oluşturulmuştur. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Archer CastleMerge Arena'yı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Merge Arena, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Merge Arena ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Tower Defense Mingling

Tower Defense Mingling

poki.com

Stick Defenders

Stick Defenders

poki.com

The Walking Merge

The Walking Merge

poki.com

Animal Arena

Animal Arena

poki.com

Chicken Merge

Chicken Merge

poki.com

Like a King

Like a King

poki.com

Monster Merge

Monster Merge

poki.com

Fantasy Merger

Fantasy Merger

poki.com

Spaceship Merge

Spaceship Merge

poki.com

Merge to Million

Merge to Million

poki.com

Meow Merge

Meow Merge

poki.com

Stickman Fighter: Epic Battle 2

Stickman Fighter: Epic Battle 2

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası