Merge Arena, ordunuzu sürekli geliştirirken bölgenizi çeşitli düşman türlerinden korumayı amaçlayan bir 3D kule savunma oyunudur. Oyun, aynı birimlerin tek ve daha güçlü bir birimde birleştirilmesine olanak tanıyan bir birleştirme sistemiyle çalışır. Birimlerinizi birleştirin ve geliştirin, böylece güzel krallığınıza saldırmaya gelen kötü canavarlara saldırabilirler! Aşağıdaki sarı düğme yeni bir dövüş başlatacak. Her dövüşten önce sağ alttaki iki düğmeyi kullanarak mevcut birimleri ve yuvaları genişlettiğinizden emin olun. Büyücülerden, okçulardan ve devasa şövalyelerden yardım çağırın! Savaşlar size deneyim ve altın kazandıracak, ancak hazineniz de kendi başına bir miktar para üretecektir. Gücünüzü artırmak ve tüm vatandaşlarınızı zarardan korumak için kazancınızı dikkatli bir şekilde harcayın. Kazandığınız anahtarları gerçek oyunculara karşı çok oyunculu maçlar yapmak için de kullanabilirsiniz! Merge Arena'yı arkadaşlarınızla paylaşın ve kimin en güçlü kaleyi inşa edip onu en uzun süre tutabileceğini öğrenin! Aynı birimleri daha güçlü bir birimde birleştirmek için sürükleyip bırakın. Sayfanın altındaki buton yeni bir mücadele başlatacaktır. Sağ alttaki iki düğmeyi kullanarak mevcut birimleri ve yuvaları genişlettiğinizden emin olun. Merge Arena, EasyCats tarafından oluşturulmuştur. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Archer CastleMerge Arena'yı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Merge Arena, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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