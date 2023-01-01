WebCatalog
Tower Defense Mingling

Tower Defense Mingling

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tower Defense Mingling çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tower Defense Mingling, Zonda Creative Studio tarafından oluşturulan bir birleştirme oyunudur. Saldırı kuleleri yerleştirerek ve onları geliştirerek üssünüzü düşman birimlerinden koruyun. Daha güçlü bir birlik oluşturmak için aynı birimlerden ikisini birleştirebilirsiniz, daha sonra bunları daha güçlü bir birimde birleştirebilirsiniz ve bu şekilde devam eder… Tüm düşmanların aynı rotayı takip ettiği ilk seviyeler kolaydır. Ancak oyun ilerledikçe hayatta kalmak için stratejik düşünmeniz ve becerikli olmanız gerekecek. Devam edin ve birleşin! Seçmek için aşağıdaki tarete tıklayın veya dokunun. Taret'i yerleştirmek için boş bir karoya tekrar tıklayın. Bir birimi sürükleyip birleştirmek için aynı birimin üzerine bırakın. Tower Defense Mingling, Zonda Creative Studio tarafından oluşturuldu. Poki'de bağımlılık yaratan pek çok oyun var: Barbershop Inc., Merge Tycoon, vinç çılgınlığı ve Infinite 8

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tower Defense Mingling ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Merge Tycoon

Merge Tycoon

poki.com

Pirate Defense

Pirate Defense

poki.com

Like a King

Like a King

poki.com

Merge the Numbers

Merge the Numbers

poki.com

Merge Arena

Merge Arena

poki.com

Base Defense 2

Base Defense 2

poki.com

Merge to Million

Merge to Million

poki.com

The Walking Merge

The Walking Merge

poki.com

Chicken Merge

Chicken Merge

poki.com

Bloons Tower Defense

Bloons Tower Defense

poki.com

Stick Defenders

Stick Defenders

poki.com

Merge Battle

Merge Battle

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası