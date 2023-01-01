Tower Defense Mingling, Zonda Creative Studio tarafından oluşturulan bir birleştirme oyunudur. Saldırı kuleleri yerleştirerek ve onları geliştirerek üssünüzü düşman birimlerinden koruyun. Daha güçlü bir birlik oluşturmak için aynı birimlerden ikisini birleştirebilirsiniz, daha sonra bunları daha güçlü bir birimde birleştirebilirsiniz ve bu şekilde devam eder… Tüm düşmanların aynı rotayı takip ettiği ilk seviyeler kolaydır. Ancak oyun ilerledikçe hayatta kalmak için stratejik düşünmeniz ve becerikli olmanız gerekecek. Devam edin ve birleşin! Seçmek için aşağıdaki tarete tıklayın veya dokunun. Taret'i yerleştirmek için boş bir karoya tekrar tıklayın. Bir birimi sürükleyip birleştirmek için aynı birimin üzerine bırakın. Tower Defense Mingling, Zonda Creative Studio tarafından oluşturuldu. Poki'de bağımlılık yaratan pek çok oyun var: Barbershop Inc., Merge Tycoon, vinç çılgınlığı ve Infinite 8

Web Sitesi: poki.com

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