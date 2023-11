Base Defense 2, amacınızın üssünüzü düşman ordularından korumak için çeşitli silah türlerini konuşlandırmak olduğu bir kule savunma oyunudur. Birimlerinizi sürükleyip oyun alanına bırakarak başlayın. Birimleriniz gelen düşmanlara otomatik olarak saldıracak. Tek yapmanız gereken birimlerin sırasını ve yerleşimini kontrol etmek. Yendiğiniz düşmanları yağmalayacaksınız, böylece kazancınızı birimlerinizi geliştirmek veya topçular, nöbetçiler, taretler ve daha fazlası gibi yeni birimler almak için harcayabilirsiniz. Daha güçlü bir savunma için savunmanızı yükseltmeyi ve güçlendirmeyi unutmayın! Üssünüz kaç düşman aşamasında hayatta kalabilir? Birimlerinizi sürükleyip yerleştirmek için vurgulanan karoya bırakın. Birimleriniz gelen düşmanlara otomatik olarak saldıracak. Bir birimi yükseltmek istiyorsanız, üzerine dokunun ve açılır menüdeki yükselt düğmesini kullanın. Base Defense 2, Beedo Games tarafından yaratılmıştır. Diğer aksiyon dolu strateji oyunlarını Poki'de oynayın: Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armor, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers ve Tanko. ioPoki üzerinden Base Defense 2'yi ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Base Defense 2'yi bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

