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Pirate Defense

Pirate Defense

poki.com

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Pirate Defense, amacınızın üssünüzü korsanlardan korumak için farklı türde tankları konuşlandırmak olduğu bir kule savunma oyunudur. Birimlerinizi oyun alanına yerleştirmek için sürükleyin ve vurgulanan karoya bırakın. Birimleriniz gelen düşmanlara otomatik olarak saldıracak. Düşman sürülerinin arasından onlara liderlik edin ve 3 bölgeye ayrılmış 15 zorlu seviyede, gelen korsanları durdurmak için savunmaları yerleştirmeye devam edin. Daha güçlü bir savunma için savunmanızı yükseltmeyi ve güçlendirmeyi unutmayın. Bir birimi yükseltmek istiyorsanız, üzerine dokunun ve açılır menüdeki yükselt düğmesini kullanın. Birimlerinizi sürükleyip, yerleştirmek için vurgulanan döşemenin üzerine bırakın. Birimleriniz gelen düşmanlara otomatik olarak saldıracak. Bir birimi yükseltmek istiyorsanız, ona dokunun ve açılır menüdeki yükselt düğmesini kullanın. Korsan Savunması, Pakistan merkezli bir oyun geliştirme şirketi olan Beedo Games tarafından yaratılmıştır. Diğer aksiyon dolu strateji oyunlarını Poki'de oynayın: Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armor, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers ve Tanko.io

Web Sitesi: poki.com

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