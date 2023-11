Z-Raid, amacınızın üssünüzü zombi ordularından korumak için farklı türde özel silahları konuşlandırmak olduğu çok oyunculu bir kule savunma oyunudur. Zombinium Fabrikası uzun süredir gizli deneyler yürütüyordu ama son zamanlarda bir şeyler ters gitti... Patlama, insanları zombiye dönüştüren şüpheli mor bir maddeyi her yere yaydı! Hayatta kalmaya çalışan sıradan bir insan gibi oynayın: kuleleri monte edin, seviyelerini yükseltin, kahramanınızı yükseltin, arenada yarışın, turnuvaları kazanın ve gerçek oyunculara karşı tüm baskınlarda hayatta kalın! Devam edin ve Z-Raid'i arkadaşlarınızla paylaşın ve bu heyecan verici zombi macerasını birlikte yaşayın! Paranızın yettiği bir birime tıklayın ve onları yerleştirmek için vurgulanmış boş bir yuvaya tekrar tıklayın. Birimleriniz gelen düşmanlara otomatik olarak saldıracak. Düşmanları yavaşlatan buz tabancası gibi özel taretlerden yararlanın. Satın aldığınız her öğe geliştirilebilir, bu da kazanma şansınızı artırır. Taret yerleştirin - Bir birime dokunun veya tıklayın, ardından vurgulanan mevcut bir yuvaya tekrar dokunun Yakınlaştırın/uzaklaştırın - İki parmakla kaydırma veya fare tekerleğiZ-Raid, ANV Games tarafından oluşturuldu Ukrayna merkezli bir oyun geliştirme şirketi. Diğer bağımlılık yaratan gündelik oyunlarını Poki: Ocean and Laborer 2'de oynayın

