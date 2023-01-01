Ocean, ANV Games tarafından geliştirilen bir eşleştirme bulmaca oyunudur. Okyanustaki köpekbalıkları köy köyleri ele geçirir ve değerli deniz yaşamı sizin açık talimatlarınız olmadan kendilerini savunamaz. Ocean, zincirleri, kombinasyonları, yükseltmeleri ve kilidi açılabilir deniz canlılarını etkinleştirerek klasik üçlü eşleştirme türüne yeni bir bakış açısı sunuyor! Okyanusları aşmaya hazır mısınız? Herhangi bir çipe tıklayın (ve basılı tutun), fareyi aynı renkteki bitişik çipin üzerine getirin ve bu şekilde devam ederek aynı renkteki çiplerin uzun şeritlerini toplayın. Ocean, tarafından yaratıldı. ANV Oyunları. Diğer oyunları Laborer 2'yi Poki'de ücretsiz oynayın!

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