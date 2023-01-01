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Mystical Birdlink

Mystical Birdlink

poki.com

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Kanatlı yaratıkları kurtarmak için antik, gizemli parçaları eşleştirin! Mystical Birdlink'te boş blok çiftlerini birbirine bağlamanız gerekir. Her maç saate süre ekleyecektir. Çok uzun sürerse bir ipucu görünecektir. Engelleyiciler eşleştirilemez!

Web Sitesi: poki.com

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