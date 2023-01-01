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Poki Pyramid Solitaire

Poki Pyramid Solitaire

poki.com

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Tüm desteyi temizlemek için kart çiftlerini çıkarın! Poki Pyramid Solitaire'de her kart çiftinin değeri 13 olmalıdır. İstediğiniz zaman bireysel olarak Papaz alabilirsiniz. Tüm çekiliş destesini geçtikten sonra tur sona erecek!

Web Sitesi: poki.com

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